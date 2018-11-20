سجن نائب عام وامرأتين في تايلاند بتهمة تهريب قرون حيوانات وحيد القرن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أصدر القضاء التايلاندي حكما بالسجن أربع سنوات على نائب وامرأتين لإدانتهم بتهريب عشرات قرون حيوانات وحيد القرن قيمتها أكثر من مليون دولار.

وكان عناصر من الجمارك أوقفوا السيدتين في آذار/مارس 2017، في مطار بانكوك الدولي، وبحوزتهما 21 قرنا، لكنهما تمكنتا من الفرار، ثم أوقفتا بعد ذلك بحين.

أما النائب العام فقد رافق السيدتين محاولا إقناع عناصر الجمارك بعدم تفتيشهما قائلا إن حقائبهما فيها زجاجات نبيذ فقط، بحسب محكمة ساموت براكان قرب بانكوك.

وترفع السلطات العسكرية الحاكمة في تايلاند منذ العام 2014 راية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأنواع الحيّة المهددة، لكن منظمات بيئية تقول إنها لا تبذل ما يكفي في هذا الشأن.

وقرون وحيد القرن مطلوبة بكثرة في دول شرق آسيا لمزاياها العلاجية بحسب الطب التقليدي هناك.

ولم يبق من حيوانات وحيد القرن في إفريقيا وآسيا أكثر من 28 ألفا، بحسب تقرير للأمم المتحدة في العام 2016.