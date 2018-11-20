إردوغان يرفض قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "غير الملزم" بشأن دميرتاش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بالافراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ 2016. وقال بحسب ما أوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية "ان قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية".

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