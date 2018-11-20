«الجمعيات الأهلية».. 16 عاما من الصراع

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - التضامن: لا جديد.. محمد الغول: 400 جمعية أبدت اعتراضها على القانون الحالي.. نجاد البرعي : لا بد من مشاركة الجمعيات الأهلية في الصياغة الجديدة

تحرير:أمين طه ومؤمن عبد اللاه ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ م

بعد مرور 15 يوما على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، بدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءات بشأن تنفيذ توصيته. أصدر رئيس الوزراء مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن غادة والى، لبدء إعداد تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية. النتيجة التي انتهت إليها الدولة الآن، بطرح القانون للتعديل، هو نفسه الوضع القائم منذ 16 عاما، حين وضعت الدولة قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وكان رد الفعل عليه أن طالبت القوى المدنية بتعديله على الفور، ومنذ ذلك التاريخ والقانون من تعديل إلى تعديل.

البداية خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، وجهت أحد الحضور وتدعى «يوستينا ثروت» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، استفساراً حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقولها: «قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية»، ليرد الرئيس:

البداية



خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، وجهت أحد الحضور وتدعى «يوستينا ثروت» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، استفساراً حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقولها: «قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية»، ليرد الرئيس: «أنا متفق معاكي كان فيه تخوف إن القانون يخرج بشكل فيه عوار».

الحكومة تتحرك ببطء



ورغم انتظار الجميع لإجراء التعديلات من أجل إزالة آثار قانون 70 لعام 2017، الذى وصفه الحقوقيون بأنه شديد التقييد على الجمعيات الأهلية ويمنع العمل التطوعي، إلا أن اللجنة لم تبدأ عملها حتى الآن، حيث أصدر المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أول أمس قراراً بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى، ويكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة.

وتختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى إليها اللجنة لحوار مجتمعى، على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة، كما تضمن القرار أن تعد اللجنة المشكلة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها.

التاريخ يعيد نفسه

حالة من الجدل مستمرة منذ صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ففى عام 2012 طرحت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، مشروع قانون جديدا للجمعيات الأهلية، إلا أنه لاقى حالة من الغضب داخل قطاع العمل الأهلي وبين نشطاء المجتمع المدني، الذين عبروا عن رفضهم مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدين أنه نفس القانون المقترح في ظل حكم الرئيس حسني مبارك، فضلا عن أنه يرسخ لمزيد من الهيمنة ويضع مزيدا من القيود على العمل الأهلي.

وأشاروا إلى أن الوزارة تكرر بذلك الخطأ الذي وقعت فيه عند صياغتها للقانون الحالي 84 لسنة 2002 كبديل للقانون 32 لسنة 1964 الذي كان معمولا به قبل ذلك، ولذلك جاء القانون يحمل نفس عيوب القانون 53 لسنة 1999 الذي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته لعيب شكلي وهو عدم عرضه على مجلس الشورى.

منظمات المجتمع المدني وتشكيل اللجنة

يقول رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، "إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الجمعيات الأهلية أمر جيد، لكن لم توجه إليَّ أي دعوة للمشاركة فى لجنة إعداد تصور شامل لتعديل القانون"، لافتًا إلى أنه سبق أن شارك فى لجنتين بشأن مشروع القانون، الأولى كانت فى أيام الدكتور أحمد البرعي، والثانية كانت الخاصة بصياغة القانون فى وجود الدكتورة غادة والي.

وأضاف أبو سعدة، فى تصريح لـ«التحرير» أن اللجنة السابقة التى شاركت فيها مؤخرا مع وزيرة التضامن انتهت إلى صياغة مشروع قانون للجمعيات الأهلية لتقديمه للبرلمان، ولكن لم يتم دخوله البرلمان، وأصدر البرلمان مشروع القانون الحالي المقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان.

وتابع: «لو تم الأخذ بالقانون الذى تم الاتفاق حوله مع الجهات المعنية بالعمل الأهلي على المستوى المحلي والإقليمي لكان أفضل للجميع».



الحكومة ومبادرة الرئيس

«التحرير» تواصلت مع المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي محمد العقبي، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتعديلات قانون الجمعيات الأهلية وماهية اللجنة التى أعلن مجلس الوزراء، عن تشكيلها من أجل إجراء التعديلات، وما هى معايير اختيار هذه اللجنة وأعضائها، إلا أنه أكد عدم وجود تطورات يمكن الإعلان فى هذا الشأن، غير قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، قائلًا: «مافيش حاجة أقدر أقولهالك».

البرلمان يقرر وحدهالمحامي الحقوقي نجاد البرعي، وأحد أعضاء لجنة إجراءات تعديلات قانون الجمعيات الأهلية فى عام 2013، قال إن قانون الجمعيات الأهلية يعاني من الكثير من المشاكل منذ بداية الألفية، لأن المجتمع المدنى كان يتقدم بتعديلات على القانون والحكومة كانت تبدي اعتراضها عليها، والآن يجب أن تقدم الحكومة التعديلات التى تراها مناسبة، ومن ثم يعترض المجتمع أو يوافق عليها.

وأشار البرعي، فى تصريح لـ«التحرير» إلى أنه فى أغسطس عام 2013 شكل وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، لجنة لصياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية بخلاف قانون عام 2002، وكانت اللجنة ممثلة فى وزارات التضامن والتعاون الدولى والخارجية وعدد رؤساء الجمعيات الأهلية، والنشطاء الحقوقيين وتم إعداد مشروع قانون كامل وترجمته إلى اللغة الإنجليزية وإرساله إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإبداء رأيها فى هذا المشروع قبل أن يترك الأخير منصبه.

وتابع: «الدكتورة غادة والي بعد توليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، قامت بتشكيل لجنة أخرى، بناء على طلب من بعض الجهات السيادية، وضمت كلاً من حافظ أبو سعدة، وطلعت عبد الحق، والقس أندريه زكى، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية لإجراء بعض التعديلات على قانون عام 2002، وخلصت اللجنة إلى إجراء 4 تعديلات، تم تقديمها إلى البرلمان، ولم يتم مناقشتها بالبرلمان من الأساس».

واستطرد: «البرلمان قام بعمل مشروع قانون بشكل متفرد دون الرجوع إلى وزارة التضامن أو الجمعيات الأهلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى تقدم به النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة تضامن البرلمان، الذى لقي العديد من الاعتراضات عليه من قبل المجتمع المدنى».

البرعي أكد أنه لم يتواصل معه أحد إلى الآن بشأن التعديلات الجديدة المتوقع إجراؤها على قانون 70 لعام 2017، ولا يعلم شيء عن اللجنة المشكلة ومن هم أعضاؤها، وطالب بأن تكون الجمعيات الأهلية شريكا أساسيا فى صياغة التعدلات وأن يكون هناك توافق عليها.

التعديل قاصر على لجنة الحكومة



«التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية قاصر على اللجنة التى تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء من أجل عمل حوار مجتمعي، ولا نعلم شيئا عن هذه التعديلات ولم يصدر تصريح رسمي من مجلس الوزراء حول الانتهاء منها من عدمه»، هكذا أكد النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأضاف الغول، فى تصريح لـ«التحرير» أن الجهة المنوط بها تقديم تعديلات القانون هى الجمعيات الأهلية وليس مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود 400 جمعية أبدت اعتراضها على القانون الحالي.

وتابع: «فور انتهاء اللجنة من عملها ورفع التعديلات المقترحة أمام البرلمان، سيتم مناقشتها داخل المجلس لإقرار التعديلات المناسبة بما لا يتعارض مع الأمن القومي للدولة». (حول أبرز التعديلات المطلوبة على قانون الجمعيات الأهلية.. اقرأ أيضا: بعد موافقة الرئيس.. مطلوب 14 تعديلا لقانون الجمعيات)

(حول مكاسب تعديل القانون.. اقرأ أيضا: 5 مكاسب لقرار السيسي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية)(حول موقف الجمعيات من قرار التعديل اقرأ أيضا: (تأييد حقوقي لقرار السيسي بتعديل "الجمعيات الأهلية)