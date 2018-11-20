لماذا قرر جنوب السودان نقل عاصمته إلى «رامشيل»؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وتقع مدينة رامشيل جغرافيا فى وسط جنوب السودان، ومنذ استقلال جنوب السودان عن السودان فى عام 2011، أجريت مناقشات عدة لتحديد رامشيل كعاصمة من أجل التنمية المتوازنة

عاد حلم بناء عاصمة جديدة لجنوب السودان، منذ انفصالهم عن السودان الشمالي في 2011، يتحقق شيئا فشيئا، رغم الصعوبات والمشكلات التي حالت دون تحقيقها نتيجة الصراعات المستمرة في البلد الإفريقي، لكن ومع توقيع اتفاق هدنة بين حكومة سلفاكير والمعارضة بزعامة ريك مشار، بدأت الأحداث تتغير تباعا، حتى أصبح حلم العاصمة الجديدة واقعا ملموسًا، ليبدأ الحديث عن اختيار منطقة رامشيل التي تبعد عن جوبا نحو 200 كلم العاصمة المستقبلية، خصوصا مع بدء التجهيزات والإنشاءات اللازمة.

البداية كانت من خلال إعلان شركة "سيويونج الهندسية" الكورية الجنوبية وضع خطة بناء عاصمة جديدة لجنوب السودان بالتعاون مع شركتين من دولة المغرب العربى. وستضع الشركة الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركتين مغربيتين خطة أساسية لبناء المرافق المختلفة مثل الطرق والمناطق السكنية والمدارس والمستشفيات فى العاصمة

البداية كانت من خلال إعلان شركة "سيويونج الهندسية" الكورية الجنوبية وضع خطة بناء عاصمة جديدة لجنوب السودان بالتعاون مع شركتين من دولة المغرب العربى.



وستضع الشركة الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركتين مغربيتين خطة أساسية لبناء المرافق المختلفة مثل الطرق والمناطق السكنية والمدارس والمستشفيات فى العاصمة الجديدة خلال الـ15 شهرا المقبلة، حيث ينفذ المشروع بقيمة 3.5 مليون دولار تم الحصول عليها عن طريق الدعم المجانى من الحكومة المغربية. وتقع مدينة رامشيل جغرافيا فى وسط جنوب السودان، ومنذ استقلال جنوب السودان عن السودان فى عام 2011، أجريت مناقشات عدة لتحديد رامشيل كعاصمة من أجل التنمية المتوازنة للأرض والوئام بين القبائل.



اقرأ أيضًا: بعد شهر.. هل ينهار اتفاق السلام في جنوب السودان؟ وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أكد أن المملكة وافقت على تمويل دراسات الجدوى التقنية والمالية لهذا المشروع الضخم بقيمة 5,1 مليون دولار، وهي دراسات أولية ستنكب على التعمير والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذا المشروع. الحقيقة أن الدور المغربي لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن المملكة ستقدم دعمها لجمهورية جنوب السودان خلال مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع، بما في ذلك الدعوة إلى شراكات مالية وتقنية، إلى جانب تعزيز خبرة وتجربة الدولة الإفريقية الوليدة. في حين أن دولة جنوب السودان، ستتولى تكليف فريق عمل لضمان العناصر اللازمة لتنفيذ المشروع، لا سيما في موقع البناء. اقرأ أيضًا: احتفالات السلام تعم جنوب السودان بعد سنوات دامية السؤال هنا.. لماذا قررت الحكومة نقل عاصمتها من جوبا إلى رامشيل؟ صحيفة "سودان تربيون" أفادت أن الحكومة اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة، لأن قبيلة الباريا تسيطر على أغلب الأراضي في جوبا ولا ترغب في التنازل للسلطات، مما يجعل النزاع يعرقل خطط التنمية والاستثمارات. وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، بارنابا ماريال: إن "الانتقال بشكل كامل إلى رامشيل قد يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات كحد أقصى"، موضحًا أن عملية النقل ستنفذ بشكل تدريجي على مراحل. "ماريال" كشف أن الجمود بين القبائل والحكومة على وضع جوبا أعاق تطوير المدينة، لأن كلا من المستثمرين والأفراد لا يمكن أن يجدوا مناخًا جيدًا لاستثمار الأراضي أو بناء البيوت عليها. مراقبون يرون أن الخطط والخرائط تشمل تشييد أحدث الطرق والكباري والجسور بجانب مطار دولي وملعب كرة قدم بمواصفات عالمية.



اقرأ أيضًا: انهيار السلام في جنوب السودان.. وأمريكا تهاجم سلفاكير وأوضحوا أن حكومة الجنوب، كوّنت لجنة وزارية برئاسة أويي دينق أياك لبحث أمر العاصمة الجديدة في رامشيل، حيث التقت بقيادات القبائل هنالك. وأكدو أن الإدارات الأهلية بمنطقة رامشيل رحبت بنقل العاصمة إلى منطقتهم، قائلين: إن "الأهالي أكدوا تقديراتهم لاختيار رامشيل كعاصمة جديدة لدولة جنوب السودان". بول جاتكوث عضو سابق بمجلس تشريعي حكومة الجنوب قال: إن "اختيار رامشيل لتصبح عاصمة للجنوب طُرح منذ سنوات، مثنيا في ذات الوقت على اختيار تلك المنطقة بسبب توسطها الولايات الجنوبية بجانب خلوها من العوائق ومضايقات الأهالي بسبب ملكية الأرض كما هو الحال الآن في جوبا.

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