4 وجوه مصرية ظهرت في إصدار داعش الأخير

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إصدار داعش الأخير شهادة على نجاح العملية الشاملة في سيناء.. وظهور نجل قيادي إخواني في مقطع فيديو نشره التنظيم يؤكد تورط الإخوان في دعم الإرهاب

تحت عنوان «سبيل الرشاد من الظلمات إلى النور»، نشر تنظيم داعش أخر فيديوهاته الدعائية، وفيه اعترف المتحدث باسم تنظيم «داعش» أبو محمد العدناني الذي قُتل في أغسطس 2016، بمقتل والي التنظيم في سيناء أبو أسامة المصري في إحدى الغارات الجوية للقوات المسلحة، كما استعرض الفيديو الذى بلغت مدته 45 دقيقية عددا من الوجوه المصرية المنضوية تحت راية التنظيم، ويحاول التقرير التالي استعراض أبرزهم وطبيعة مهامهم، ونجاح القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة في استهداف هذه العناصر الإرهابية في مؤشر دال على حجم الإنجاز الذي حققته العملية الشاملة داخل سيناء.

عمر الديب «الإخواني الداعشي» في أحد الصور التي سجلها مقطع الفيديو الصادر عن داعش، ظهر الإخواني عمر الديب بلحيته الطويلة، وتي شيرت وغطاء للرأس، وهو يصور نفسه مع بقية عناصر التنظيم بطريقة «السيلفي»، وسط ابتسامة تعلو الجميع في مكان يبدو عليه أنه يقع في الصحراء، وعمر هو نجل

عمر الديب «الإخواني الداعشي» في أحد الصور التي سجلها مقطع الفيديو الصادر عن داعش، ظهر الإخواني عمر الديب بلحيته الطويلة، وتي شيرت وغطاء للرأس، وهو يصور نفسه مع بقية عناصر التنظيم بطريقة «السيلفي»، وسط ابتسامة تعلو الجميع في مكان يبدو عليه أنه يقع في الصحراء، وعمر هو نجل القيادي بجماعة الإخوان إبراهيم الديب، الذي تباهى بانتماء نجله للإخوان عبر نشر صور مختلفة له داخل مقر مكتب الإرشاد السابق للجماعة في المقطم، وظهر في صورة أخرى إلى جوار شعار الجماعة، ومرة أخرى مع يوسف القرضاوي، أحد منظري التنظيم. اقرأ أيضا| «كبش فداء».. لماذا يعدم داعش أتباعه؟ وسبق للتنظيم أن أعلن في فيديو بعنوان «حماة الشريعة» أن «عمر هو أحد جنود التنظيم في سيناء، وشارك معهم لفترة من الزمن، ومن بعدها تم إرساله إلى القاهرة لتشكيل خلية إرهابية، أو كما يطلق عليها التنظيم (خلية أمنية)، لكنه قتل بعد مواجهات مع الأمن»، وذلك بالتزامن مع مزاعم لجماعة الإخوان أطلقتها عبر منابرها الإعلامية حول أن نجل القيادي كان مختفي قسريا، بعد القبض عليه خلال زيارة لأسرته في القاهرة، واتهمت السلطات المصرية بقتله. حنفي جمال «مسئول المجلس العسكري» حنفي جمال «مسئول المجلس العسكري» قدم الفيديو أحد ضباط الشرطة المفصولين من الخدمة وهو حنفي جمال محمود سليمان، وقالت إنه تخرج في كلية الشرطة عام 2012، ثم عرضت صور له وقت الخدمة، كما ذكر الفيديو أنه مهامه داخل التنظيم تمثلت في المشاركة بغرفة العمليات والقبض على المتعاونين مع قوات الأمن والتحقيق معهم، فضلا عن مشاركته في عمليات في «كرم القواديس» و«القصر» و«العجراء» بسيناء، وكان اسم حنفي قد ورد في بيان النائب العام الصادر في نوفمبر 2016، كأحد المتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. اقرأ أيضا| هل نشهد تحالفا قريبا بين «داعش» و«القاعدة»؟ وكانت صفحة «اتحاد قبائل سيناء» على «فيسبوك»، كتبت منشورا أعلنت فيه عن مكافأة 2 مليون جنيه لكل من يدلي بمعلومات متصلة بعدد من عناصر «ولاية سيناء»، ومنهم الضابط حنفي جمال محمود ووصفته بـ«مسؤول المجلس العسكري بداعش سيناء»، كما تعهدت بتوفير الحماية لمن يساعدهم للوصول له. خيرت السبكي «مسؤول المجلس الأمني» خيرت السبكي «مسؤول المجلس الأمني» قدم الفيديو ضابط شرطة آخر وهو خيرت سامي السبكي، والذى عرفه بكنية «أبو علي»، وقال إنه شارك في التدريب العسكري، وكان يشارك في عمليات الهجوم على الأهداف الأمنية، وانتسب خيرت، بعد تخرجه من كلية الشرطة، للقوات الخاصة التي تتبع قطاع سلامة عبد الرؤوف بالأمن المركزي، لقوته البدنية وكفائته القتالية، قبل أن يهرب من عمله، ويُعرف لاحقا انضمامه لتنظيم داعش. اقرأ أيضا| «أنصار البخاري والرايات البيضاء».. داعش يحاول النجاة «خيرت سامي عبد الحميد محمود السبكي»، هو من مواليد 8 مايو 1991، وخريج دفعة 2012، واسمه مدرج في القضية العسكرية رقم 148، والتي يواجه المتهمون فيها اتهامات بالانضمام إلى تنظيم «داعش» والتخطيط لاغتيال الرئيس، وكانت صفحة «اتحاد قبائل سيناء» قد وصفت موقعه التنظيمي في منشور لها على صفحتها عبر «فيسبوك» بـ«مسؤول المجلس الأمني». كريم عادل حفر «مسئول الشبكات» كريم عادل حفر «مسئول الشبكات» أحد العناصر المنضوية داخل تنظيم داعش في سيناء، لقب «أبو آدم»، بعد انخراطه في صفوف التنظيم كأحد المختصين في تسهيل عمليات التواصل للعناصر، لدراسته علوم الحاسب في كلية العلوم جامعة المنصورة 2009، وعمل مهندس برمجة، وزعم كريم خلال اعترافاته في الإصدار أنه حصل على بكالريوس في قسم علوم الحاسب وخدم بالجيش المصري كضابط احتياط برتبة ملازم أول. اقرأ أيضا| منفذ هجوم ملبورن.. صومالي «داعش» ألهمته بالفكرة

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