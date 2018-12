المطربون يحتفلون بالمولد النبوي.. أصالة طرحت المصطفى

View this post on Instagram

استمعوا إلي جديدي #المصطفى علي قناتي الرسمية علي يوتيوب Lyrics by : Moustafa Hassan Composed by : Sameh Karim Arranged by : Ashraf El Prince Mix & Master : Hany Mahrous Studio : M.Sound Produced by : @stargatemusiceg Executive Producer : @anasri82 Photographer : Gimo Art Work & Motion Graphics : Mohamed Awwad Social Media Management and Artwork by : @brandstampadv