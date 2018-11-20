انت الان تتابع المطربون يحتفلون بالمولد النبوي.. أصالة طرحت المصطفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - طرح عدد من المطربين أغانى جديدة احتفالا بالمولد النبوي، من بينهم المطربة أصالة التى تواجدت بأغنية جديدة حملت اسم «المصطفى»، وظهرت من خلالها بالحجاب.

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م

يحتفل العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء، بمولد الحبيب المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم، وكالعادة يحاول المطربون التواجد بأغنية احتفالا بالمناسبة وللمديح فى حب الرسول، لينضموا إلى قائمة الأغانى التى صنعت لـ«المولد النبوي»، ويحاولون إثبات أنفسهم وسط الأعمال التى اعتاد الجمهور سماعها فى هذه المناسبة، وهذا العام حرصت كل من «أصالة، عفاف راضي، وائل الفشني والمنشد محمود هلال التواجد، وبعضهم طرح أغانيه والآخرون منتظرون الغد ليطلقوا أعمالهم، وخلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الأغاني.

أصالة «المصطفى المصطفى في مدحه ليت المعاني منصفة المصطفى المصطفى كامل ولم ينقصه أيتها صفة».. بهذه الكلمات احتفلت المطربة أصالة بالمولد النبوي الشريف، وطرحت أغنيتها الجديدة التى تحمل أسم «المصطفى» عبر القناة الرسمية لها على موقع «اليوتيوب»، وظهرت أصالة بعدد من الصور