انت الان تتابع المطربون يحتفلون بالمولد النبوي.. أصالة طرحت المصطفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - طرح عدد من المطربين أغانى جديدة احتفالا بالمولد النبوي، من بينهم المطربة أصالة التى تواجدت بأغنية جديدة حملت اسم «المصطفى»، وظهرت من خلالها بالحجاب.
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م
يحتفل العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء، بمولد الحبيب المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم، وكالعادة يحاول المطربون التواجد بأغنية احتفالا بالمناسبة وللمديح فى حب الرسول، لينضموا إلى قائمة الأغانى التى صنعت لـ«المولد النبوي»، ويحاولون إثبات أنفسهم وسط الأعمال التى اعتاد الجمهور سماعها فى هذه المناسبة، وهذا العام حرصت كل من «أصالة، عفاف راضي، وائل الفشني والمنشد محمود هلال التواجد، وبعضهم طرح أغانيه والآخرون منتظرون الغد ليطلقوا أعمالهم، وخلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الأغاني.
أصالة «المصطفى المصطفى في مدحه ليت المعاني منصفة المصطفى المصطفى كامل ولم ينقصه أيتها صفة».. بهذه الكلمات احتفلت المطربة أصالة بالمولد النبوي الشريف، وطرحت أغنيتها الجديدة التى تحمل أسم «المصطفى» عبر القناة الرسمية لها على موقع «اليوتيوب»، وظهرت أصالة بعدد من الصور
أصالة
«المصطفى المصطفى في مدحه ليت المعاني منصفة المصطفى المصطفى كامل ولم ينقصه أيتها صفة».. بهذه الكلمات احتفلت المطربة أصالة بالمولد النبوي الشريف، وطرحت أغنيتها الجديدة التى تحمل أسم «المصطفى» عبر القناة الرسمية لها على موقع «اليوتيوب»، وظهرت أصالة بعدد من الصور خلال مقطع الفيديو الموجود للأغنية وهي ترتدي الحجاب.
الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع أشرف البرنس، ومكس وماستر هاني محروس، واستوديو M.Sound، واقتربت عدد مشاهدتها بعد يوم واحد من طرحها الـ50 ألف مشاهدة عبر «يوتيوب».
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استمعوا إلي جديدي #المصطفى علي قناتي الرسمية علي يوتيوب Lyrics by : Moustafa Hassan Composed by : Sameh Karim Arranged by : Ashraf El Prince Mix & Master : Hany Mahrous Studio : M.Sound Produced by : @stargatemusiceg Executive Producer : @anasri82 Photographer : Gimo Art Work & Motion Graphics : Mohamed Awwad Social Media Management and Artwork by : @brandstampadvA post shared by Assala (@assala_official) on Nov 18, 2018 at 11:07am PST
عفاف راضي
فيما أجلت الفنانة عفاف راضي، طرح كليبها الغنائى، الذي تحتفل به بالمولد النبوي الشريف للغد، وشارك في الكليب مجموعة كبيرة من الأطفال، وهو من كلمات صفوت زينهم، ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى، توزيع شريف منصور، اخراج وفاء رمضان. (اقرأ أيضًا| فؤاد الطوخي.. كتب الأفلام الدينية وقدم أدوار الكفار)
وهذه ليست المرة الأولى التى تطرح فيها المطربة أغنية بمناسبة المولد النبوي، فكانت قد قدّمت قبل عامين أغنية «عروسة وحصان»، وتم تقديمها أيضًا على طريقة الفيديو كليب. (اقرأ أيضًا| أغرب طقوس الاحتفال بمولد النبي.. تونس تأكل «الزقوقو»)
محمود هلال
كما طرح المنشد محمود هلال دعاءً جديدًا بعنوان «دعوتك كما أمرتني» عبر «يوتيوب»، وهو من إنتاج شركة مزيكا، وقد تم التصوير في التكية المولوية التى تقع بشارع السيوفية بحي الحلمية فى مصر القديمة، ويعود تاريخ إنشائها إلى العصر العثماني، واستغرق تحضير الكليب وإعداده أكثر من شهر، وتم تصويره فى يوم كامل تحت عناية مدير التصوير محمود فؤاد والمنتج المنفذ أحمد درويش وإخراج مصطفى فؤاد، «دعوتك كما أمرتني» من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع محمد بدرخان.
المولد
ومنذ فترة طرح الثنائي وائل الفشنى وهشام خرما، أغنية جديدة حملت اسم «المولد»، جمعت بين الموال والمزيكا الحديثة التى يسعى «خرما» لتقديمها دائما، وحاولا أن يضيفا لمسة جديدة لتقريبه إلى نوع الأغاني التي تقدم حاليًا، وتجاوزت الأغنية الـ100 ألف مشاهدة، كما استخدمها بعد ذلك أحد محلات الحلوى الشهيرة للترويج لحلاوة المولد الخاصة بها. قد يهمك أيضًا: («ميكس» الموال و«مزيكا الإلكترونك» لم ينجح»
فى النهاية.. هذه ليست الأغانى الوحيدة التى ستطرح فى المولد فقد يفاجئنا عدد من الفنانين غدًا، إضافة إلى أن الجمهور تعود على مجموعة من الأغانى التي ارتبطت فى أذهانهم بهذه المناسبة يمكنك الاطلاع عليها من هنــــــــــــــــــــا).
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