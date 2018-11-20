انت الان تتابع طفلك يطيب جراحك.. ازرعي داخله الإيجابيات في عيده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إذا تعرض الطفل للسخرية من والديه نتيجة أفكاره البسيطة والتافهة، يتحول الأمر لديه إلى فقدان الثقة بالنفس، والتردد فى اتخاذ القرار وفقدان التركيز

يوم الطفل.. في الغالب فور سماعك هذه الجملة تتذكرين الأيام الماضية حينما كنتِ طفلة تحتفلين بهذا اليوم مع زملائك في المدرسة بتبادل الحلوى واللعب كأنه يوم مميز للغاية، لكن ما أشبه اليوم بامبارح، أنتِ الآن أم، وفي عصر مختلف تماما، يجب عليك اتباع أسلوب مختلف عما تربيت عليه، وبالطبع ما تعلمين طفلك إياه في الطفولة يبقى معه طوال العمر. وأقرت الأمم المتحدة يوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر بداية من عام 1954م، واحتفالا بهذا اليوم هناك بعض الأسس التي يجب أن تكوني على دراية بها للتعامل مع طفلكِ.

- احذري السخرية من أفكار طفلك 1- دائما ما يحتاج الطفل إلى دعم والديه، إنهما السند بالنسبة له، وهذا يؤدي إلى زيادة ثقته بنفسه، ويعطيه الاستقلالية ويجعله يعتمد على نفسه، ويكون قادرًا على اتخاذ القرار كلما زاد عمره. 2- إذا تعرض الطفل للسخرية من والديه نتيجة أفكاره البسيطة والتافهة، يتحول الأمر لديه إلى

1- دائما ما يحتاج الطفل إلى دعم والديه، إنهما السند بالنسبة له، وهذا يؤدي إلى زيادة ثقته بنفسه، ويعطيه الاستقلالية ويجعله يعتمد على نفسه، ويكون قادرًا على اتخاذ القرار كلما زاد عمره.

2- إذا تعرض الطفل للسخرية من والديه نتيجة أفكاره البسيطة والتافهة، يتحول الأمر لديه إلى فقدان الثقة بالنفس، والتردد فى اتخاذ القرار وفقدان التركيز، نظرًا لإحساسه بالنقص بسبب أنه يرى نفسه أقل فى نظر والديه رغم أن تصرفاته مناسبة لمرحلته العمرية.

3- بعض الآباء والأمهات يسخر من جسم الطفل "البدانة أو النحافة"؛ مما يسبب له مشاكل نفسية كبيرة تظل معه لفترة طويلة، ونتيجة لذلك قد يصاب طفلك بالتعلثم فى الكلام والتهتهة في سنواته الأولى، كما يصاب بالعزلة الاجتماعية خوفا من سخرية الآخرين منه والخجل في التعامل معهم.

4- عندما يكبر طفلك سيصبح شخصًا فاقد الإحساس بالقبول والرضا النفسى، بالإضافة إلى عدم قدرته على اتخاذ القرار؛ مما يجعله لا يصلح لأى منصب قيادى.

1- لا تجعلي طفلك يشعر أنه شخص غير طبيعي، في البداية تقبلي طفلك بحالته واحترميه، وبعدها يمكنه الاعتراف بإعاقته وعدم الخجل من انتمائه للأسرة.

2- اكتشفى نقاط القوة لديه وحاولى تنميتها، ولا تتعاملى معه على أنه عاجز كليا، بل امدحي طفلك مهما كان صغيرا، ومن الأفضل تجنب الحديث عن حالته أمام الآخرين.

3- كلفيه ببعض الأعمال فى حدود إمكانياته، وعوديه على تحمل المسئولية مثله مثل باقى أفراد أسرته، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل أعطيه الفرصة للاعتماد على نفسه، وتنمية الشعور بالاستقلالية لديه بما يتناسب مع قدراته.

1- اعرفي أن انعزال طفلك عن العالم الخارجي والأسرة لديه سبب ما، قد يكون ذلك ناتجا عن السخرية من تصرفاته أو طريقة كلامه وسط أصدقائه؛ لذا قد يفضل طفلك الابتعاد عن تكوين صداقات.

2- ولأن شخصية طفلك تتكون من صغره، لذا مع بداية خروج طفلك إلى الحضانة حاولى أن تدمجيه مع أصدقائه وتحدثى معه عما يحدث فى يومه أولا بأول.

3- إذا تطور الأمر إلى عدوانية طفلك ففي تلك الحالة لا بد من استشارة طبيب نفسى والمتابعة معه باستمرار.

1- من المعروف عن الأطفال تكرارهم للأخطاء، ولكن عليك التحكم في أعصابك للتعامل مع الموقف، أما الصراخ والضرب فيجعلان طفلك أكثر عنادا.

2- عليكِ معرفة أن الطفل ليس مطيعًا دائمًا، كما عليكِ احترام اعتراضه على بعض أوامرك، لذا لا تغضبى بل اعلمى أن ما يقوم به يبنى شخصيته ويزيد ثقته بنفسه، وإذا أردتِ إقناعه بشيء ما يمكن ذلك بالمسايسة.

3- بدلًا من الصراخ، اعتمدى على إنذاره ولفت انتباهه أولًا إلى أن هذا الأمر يُزعجك، وإذا لم يستجب كررى الإنذار مرة ثانية، وإذا لم يستجب أنذريه بطريقة عملية من خلال حرمانه من شىء ما يحبه.

في يوم الطفل، شجعيه على مواجهة التحديات، وازرعى داخله الثقة ليكون شخصًا قويًا، واجعليه يتذكر أن التفاؤل أسلوب حياة، ويمكنكِ إعطاؤه ذلك من خلال جعله يتحمل المسؤولية ويشاركك بعض الأعمال البسيطة.