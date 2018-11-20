انت الان تتابع مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان ينضم لبرشلونة مجانًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٦ م

حسم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، أمره، من عرض برشلونة، وأبلغ مسؤولي النادي الكتالوني بقراره النهائي، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن رابيو قال لبرشلونة إنه يريد اللعب مع الفريق بداية من الموسم المقبل، وسينضم للكتلان مجانًا، وهذا ما سيضمن للاعب الحصول على مكافأة توقيع، ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، فإن الهدوء هو سمة برشلونة، فهو يدرك أن اللاعب سوف يفي بالعهد، ويتحمل كل الضغوطات الممكنة من ناديه الحالي باريس سان جيرمان، الذي ما زال يأمل في تجديد عقده.

ويثق برشلونة بكلمة رابيو وأمه ووكيل أعماله، حيث يتواصل السكرتير الفني للنادي إيريك أبيدال، معهم، بدعم من المدير العام للنادي بيب سيجورا، ويملك برشلونة اتصالًا مباشرًا مع اللاعب، الذي أظهر استعداده للعب في برشلونة، لكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مغلق. كما أن أي مفاوضات مع اللاعب الآن ستعتبر غير قانونية،