انت الان تتابع ثبتوهم وسرقوهم.. عاطلون يهاجمون موظفي السكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ م
أرشيفية
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث شرطة النقل والمواصلات، من إلقاء القبض على ثلاثة عاطلين، تعدوا بالضرب على 4 عمال بهيئة السكة الحديد، أثناء تعيينهم خدمة بالبلوك 12 التابع لخط التبين- الواحات "بضائع"، والاستيلاء منهم على هواتفهم المحمولة وألف جنيه وسرقة بعض المهمات المصلحية من داخل البلوك.. أقر المتهمون خلال التحقيقات أنهم وفي أثناء قيامهم بجمع الخردة من المنطقة القريبة للبلوك، منعهم عمال السكة الحديد عن عملهم، وصرفوهم من المكان فخططوا للانتقام منهم لاحقا.
تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، بلاغاً من 4 عمال بهيئة السكة الحديد، يفيد قيام 6 مُلثمين، بالتعدى عليهم في أثناء وجودهم بخدمة (بلوك 12 خط التبين/ الواحات "بضائع") بالبدرشين، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة وسرقة هواتفهم المحمولة وألف جنيه، وكذا بعض المهمات المصلحية من داخل البلوك، وفروا هاربين. شكل
تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، بلاغاً من 4 عمال بهيئة السكة الحديد، يفيد قيام 6 مُلثمين، بالتعدى عليهم في أثناء وجودهم بخدمة (بلوك 12 خط التبين/ الواحات "بضائع") بالبدرشين، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة وسرقة هواتفهم المحمولة وألف جنيه، وكذا بعض المهمات المصلحية من داخل البلوك، وفروا هاربين.
شكل قطاع الأمن العام فريق بحث جنائي، شارك فيه ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم ثلاثة عمال خردة وهم كل من: "ضياء الدين.ح، رمضان.م، معاذ.ب"، يقيمون جميعاً بمنطقة سقارة بمنطقة البدرشين، قبل أن يتم ضبط المتهمين في أحد الأكمنة المعدة.
وأشار المتهمون إلى أنهم تعدوا بالضرب على المتهمين لكنهم انصرفوا من المكان وأنكروا قيامهم بسرقة مهمات مصلحية.
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