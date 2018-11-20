انت الان تتابع كينجز بقيادة هيلد يفسد عودة وستبروك إلى ثاندر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٦ م

تألق بادي هيلد وقاد سكرامنتو كينجز للفوز 117-113 على أوكلاهوما سيتي ثاندر ليفسد عودة راسل وستبروك إلى تشكيلة فريقه بعد غياب أسبوعين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمس الإثنين، وسجل هيلد 25 نقطة، من بينها ثلاث رميات ثلاثية قرب النهاية، لينجو كينجز من انتفاضة ثاندر بقيادة وستبروك الذي سجل 13 نقطة، من أصل 29 في اللقاء، خلال الربع الأخير فقط، وهذه أول مباراة لوستبروك منذ الخامس من نوفمبر حيث تعرض لإصابة في الكاحل خلال الفوز على نيو أورليانز بليكانز.

وغاب وستبروك، ست مباريات متتالية بسبب الإصابة وكذلك بسبب إنجاب توأم، وذاك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز". وسجل وستبروك أربع رميات ثلاثية واستحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة وأضاف زميله بول جورج 27 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة الثانية في آخر 12 مباراة. وأهدر كينجز تقدمه بفارق