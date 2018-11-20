انت الان تتابع كينجز بقيادة هيلد يفسد عودة وستبروك إلى ثاندر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٦ م
تألق بادي هيلد وقاد سكرامنتو كينجز للفوز 117-113 على أوكلاهوما سيتي ثاندر ليفسد عودة راسل وستبروك إلى تشكيلة فريقه بعد غياب أسبوعين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمس الإثنين، وسجل هيلد 25 نقطة، من بينها ثلاث رميات ثلاثية قرب النهاية، لينجو كينجز من انتفاضة ثاندر بقيادة وستبروك الذي سجل 13 نقطة، من أصل 29 في اللقاء، خلال الربع الأخير فقط، وهذه أول مباراة لوستبروك منذ الخامس من نوفمبر حيث تعرض لإصابة في الكاحل خلال الفوز على نيو أورليانز بليكانز.
وغاب وستبروك، ست مباريات متتالية بسبب الإصابة وكذلك بسبب إنجاب توأم، وذاك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز". وسجل وستبروك أربع رميات ثلاثية واستحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة وأضاف زميله بول جورج 27 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة الثانية في آخر 12 مباراة. وأهدر كينجز تقدمه بفارق
وغاب وستبروك، ست مباريات متتالية بسبب الإصابة وكذلك بسبب إنجاب توأم، وذاك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز".
وسجل وستبروك أربع رميات ثلاثية واستحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة وأضاف زميله بول جورج 27 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة الثانية في آخر 12 مباراة.
وأهدر كينجز تقدمه بفارق 19 نقطة وتعادل الفريقان في وقت لاحق 91-91 لكن هيلد تألق بعد ذلك وحسم الانتصار في اللحظات الأخيرة.
يذكر أن جويل إمبيد أبدع وسجل 33 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة ليحقق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الانتصار 119-114 على فينكس صنز، وهذه المباراة 11 للمتألق إمبيد هذا الموسم التي ينجح فيها على الأقل في تسجيل 30 نقطة والاستحواذ على 10 كرات مرتدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن كينجز بقيادة هيلد يفسد عودة وستبروك إلى ثاندر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .