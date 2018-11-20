انت الان تتابع بسبب السرعة.. إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٣ م

أصيب 16 شخص بجروح وكسور في القدم والحوض وكدمات وارتجاج بالمخ، في حادث انقلاب سيارة شيفرولية أجرة على طريق «أبو المطامير - دمنهو»، بنطاق دائرة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بسبب السرعة الزائدة، حيث انفجر إطار السيارة الأمامي مما أسفر عن انقلاب السيارة وسط الطريق المشار إليه، وتم نقل المصابين على الفور بسيارتين إسعاف لمستشفى أبو المطامير العام، وتحويل 3 مصابين لمستشفى دمنهور العام لخطورة حالتهم الصحية، وجاري إزالة آثار الحادث ونقل السيارة على جانب الطريق، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث المركز، يفيد بانقلاب سيارة شيفرولية أجرة على طريق دمنهور أبو المطامير فرعي وحدوث إصابات. على الفور انتقلت قوة من مباحث المركز، لمكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية التي أجراها النقيب محمد ترابيس معاون مباحث