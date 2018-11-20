محمد فرح يعلن عن مشاركته في ماراثون لندن 2019

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٠ م
أعلن منظمون أن البريطاني مو فرح، حامل الرقم القياسي الأوروبي، سيشارك في ماراثون لندن للمرة الثالثة العام المقبل، واعتزل فرح، سباقات المضمار بعد موسم 2017 للتركيز على الماراثون الذي ظهر فيه لأول مرة في لندن عام 2014، وهذا العام احتل فرح المركز الثالث في ساعتين وست دقائق و21 ثانية ليحطم الرقم القياسي البريطاني لستيف جونز الذي سجله في 1985 لكنه أنهى السباق متأخرا بأكثر من دقيقتين عن البطل إيليود كيبتشوجي الذي حطم من وقتها الرقم العالمي ليصبح ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية.
وبعد التفرغ ستة أشهر للمران على خوض الماراثون حقق فرح لقبه الأول وفاز بماراثون شيكاجو في أكتوبر الماضي في ساعتين وخمس دقائق و11 ثانية ليسجل رقما قياسيا أوروبيا، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء رويترز. وقال فرح في بيان ”يسعدني تأكيد مشاركتي في ماراثون لندن مجددا العام المقبل". وتابع ”قلت مرارا
وقال فرح في بيان ”يسعدني تأكيد مشاركتي في ماراثون لندن مجددا العام المقبل".
وتابع ”قلت مرارا إن ماراثون لندن يحمل مكانة خاصة جدا في قلبي حيث يمنحني الفرصة للركض أمام جماهيري وعلى الطرق في بلادي، حيث تكون الأجواء مميزة جدا عن غيرها من السباقات الأخرى".
”أشعر أني قطعت خطوات هائلة خلال 12 شهرا الماضية وأنهيت ماراثون لندن في المركز الثالث في أبريل وفزت بأول لقب كبير لي في الماراثون في شيكاجو في أكتوبر. كما حطمت الرقمين البريطاني والأوروبي لتتعزز ثقتي في نفسي وفي قدرتي على مقارعة أبرز متسابقي الماراثون في العالم.
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