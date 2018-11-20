الان تتابع مندوب الكويت يتحفظ على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن في مجلس الأمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
أبدى مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، منصور عياد العتيبي، اليوم الثلاثاء، تحفظه على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن في مجلسالأمن.
وقال إن مشروع القرار لم يتضمن الإشارة للقرار السابق 2201 بشأن انسحاب الميليشيات الحوثية من المؤسسات الحكومية والانخراط في المفاوضات.
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