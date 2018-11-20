انتحال شخصية الأمير مقرن في "تويتر" وإجراءات قانوينة ضد من يقف وراءه

أفادت الشؤون الخاصة للأمير مقرن بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقف وراء حساب في "تويتر" انتحل شخصية الأمير مقرن.

ووفق وسائل إعلام - تابعها "الخليج 365"، فإن الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نفى صلته بحساب انتحل اسمه بموقع تويتر، متوعّدًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقف وراءَه.

وكان ناشطون سعوديون وأمراء من الأسرة الحاكمة لاحظوا نشاط الحساب، وأكَّدوا أنه مزور رغم أن صاحبه تمكَّن من الحصول على علامة التوثيق التي يفترض أنها لا تقدّم من قبل تويتر إلا لمن تم التأكد من هوياتهم ومطابقتها لبيانات الحساب.

ونجح النشطاء بعد حملة تبليغ مكثفة في الضغط على تويتر، وتم إلغاء علامة التوثيق التي حصل عيلها الحساب.

وأفادت الشؤون الخاصة للأمير مقرن بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء بأن “هناك حسابًا موثَّقًا في موقع تويتر ينتحل شخصية الأمير مقرن بن عبد العزيز، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه”.

وبُعَيْدَ هذا التصريح جرى توقيف الحساب من قبل تويتر.