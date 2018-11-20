قاض أمريكي يتحدى ” ترامب ”

وكان ترامب أمر بتنفيذ هذا القرار يوم 9 نوفمبر 2018 ، بمنح 90 يوماَ للمهاجرين للتوجه إلى نقاط الدخول الرسمية الأمريكية حتى يكونوا مؤهلين للجوء مع البحث مع الحكومة المكسيكية والسماح لواشنطن بإعادة طالبي اللجوء الذين يدخلون عبر الحدود مع المكسيك . ئحدى ” جون تيجر” القاضي الامريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الحكم الذي أمر به بشأن اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.

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