مستوطنون يلحقون أضرارا بمتنزه قيد الإنشاء شمال نابلس

أقدم مجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، على هدم أجزاء من غرفة وإلحاق أضرار بمحتويات متنزه قيد الإنشاء على طريق نابلس جنين شمال الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس- فى تصريح صحفى اليوم- "إن مستوطنين ألحقوا أضرارا بمتنزه قيد الإنشاء يعود للمواطن أحمد فرعونية، وهو مقام على أرض تابعة لقرية برقة على الطريق الواصل بين نابلس وجنين".
وأوضح دغلس أن المستوطنين هدموا أجزاء من غرفة وحطموا بعض المعدات والأثاث فى المتنزه.
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