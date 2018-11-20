صحيفة: الإمارات تحظى باحترام عالمي ومكانة دولية مرموقة بفضل سياستها

قالت صحيفة خليجية، ان دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى باحترام عالمي ومكانة دولية مرموقة بفضل سياستها الرشيدة المنفتحة على العالم واحترامها لقواعد القانون الدولي، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العالم.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - .. لهذا باتت الإمارات منصة لاستضافة العديد من الفعاليات والاجتماعات الدولية، وآخرها بالأمس القريب أعمال الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول، أكبر وأعرق منظمة شرطية أمنية في العالم، والتي تعقد لأول مرة في دولة الإمارات بحضور 192 دولة، وهو حدث غير عادي يعكس مدى ثقة المنظمة والمجتمع الدولي في دولة الإمارات وتقييمه العالي لدورها في دعم الأمن والسلام الدولي.

وأشارت الى أن دولة الإمارات حظيت ايضا بافتتاح مركز رئيسي للمنظمة في العاصمة أبوظبي بعد مقرها الرئيسي في مدينة ليون الفرنسية ومراكزها في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا والأرجنتين وسنغافورة، الأمر الذي يعكس الاحترام والثقة الدولية المطلقة بدولة الإمارات ومؤسساتها ونهجها السياسي المعتدل والمنفتح على جميع الدول والشعوب.

وأكدت أن استضافة الإمارات لهذه الفعالية الدولية المهمة يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بالدور الذي تقوم به "الإنتربول"، وسعي الدولة للمساهمة في تفعيل هذا الدور وتنشيطه، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: "المنظمة الشرطية الأعرق في العالم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتنسيق الجهود ضد الجريمة المنظمة والإلكترونية العابرة للحدود لجعل مستقبل العالم أكثر أمنا وأمانا"، مؤكدا سموه أن الإمارات تضع كافة الإمكانيات لمكافحة الجريمة ليعيش الناس بأمان وسعادة.