شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيناس عبد الحليم: ما أحوجنا إلى ترجمة معانى الرسالة السامية للإسلام لسلوك عملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بذكرى المولد النبوي والتى كرم الرئيس خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف عددا من قيادات الأوقاف من الداخل والخارج ومن شباب العلماء، فضلا عن 2 آخرين من خارج مصر من العلماء ممن أثروا العالم الإسلامي بفكرهم الوسطي والمعتدل تقديرًا لجهدهم وذلك بمنحهم شهادات التقدير.

وأضافت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن رسالة الإسلام حرصت على إرساء مبادئ وقواعد التعايش السلمي بين البشر وحق الناس جميعًا في الحياة الكريمة، دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس، فقد خلقنا المولي شعوبًا وقبائل، متنوعين ثقافيًا ودينيًا وعرقيًا، لكي نتعارف، متابعة: ما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معاني تلك الرسالة السامية إلى سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا.

ولفتت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس شدد على أنه من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الفهم وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال، منحرفًا عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ورؤى متطرفة، متجاوزًا بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرمة النفس، وقدسية حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء.