قتيلان وأربعة مفقودين في انهيار أرضي في البرتغال

كشف قائد جهاز الحماية المدنية في منطقة إيفورا، جوزيه ريبيرو، عن "مقتل شخصين واعتبار أربعة آخرين في عداد المفقودين، اثر انهيار أرضي في جنوب شرق ​البرتغال​" ودمّر جزئيًا طريقًا تؤدّي إلى محجر رخام.

وأوضحت أنّ "الضحيتين هما موظّفان في المحجر كانا في هذه المنطقة أثناء حدوث الإنهيار الأرضي".

وبحسب جهاز الطوارئ الطبيّة (إينيم) فإنّ "الأشخاص الأربعة المفقودين كانوا على متن مركبتين مدنيّتين تسيران على الطريق حين انهارت في صدع يبلغ عمقه 50 مترًا".