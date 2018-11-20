وزير اقتصاد فرنسا: لا أدلة على ارتكاب كارلوس غصن احتيالا ضريبيا بفرنسا

أعلن وزير الإقتصاد الفرنسي برونو لومير، "أنّه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب رئيس مجلس إدارة تحالف "رينو- نيسان- ميتسوبيشي" ​كارلوس غصن​ في ​فرنسا​، فور تبلّغه بتوقيف الأخير في ​اليابان​، لكن التحقيق لم يظهر شيئًا بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي. لا أدلّة على احتيال ضريبي من جانبه".

ولفت في حديث إذاعي إلى "أنّه سيلتقي اليوم مع ممثلي الدولة في "رينو" لمناقشة المسألة".

وتسبّب توقيف غصن في اليابان بشبهة مخالفات مالية بصدمة في قطاع صناعة السيارات، وأثار تساؤلات بشأن مصير التحالف الّذي يضمّ شركات السيارات الثلاث.

وكانت ​النيابة العامة​ في ​طوكيو​ قد أكّدت أنّ "كارلوس غصن أوقف أمس الإثنين في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي بعدما صرّح طوال خمس سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي".