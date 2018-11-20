حفل استقبال في السفارة اللبنانية في الفاتيكان لمناسبة الاستقلال

نوّه السفير ال​لبنان​ي لدى ​الفاتيكان​ ​فريد الخازن​، إلى "أنّني أعتقد أنّ للبنان محبّين كثر وللبنان علاقات تاريخية مميّزة مع العالم لاسيما مع ​الكرسي الرسولي​، بمعنى انّنا لا نستطيع أن نقيسها بالمقاييس والعلاقات والمصالح الظرفية".

ولفت خلال حفل استقبال أقامته ​السفارة اللبنانية​ في الفاتيكان، لمناسبة ​عيد الاستقلال​، إلى أنّ "هناك تأكيدًا من رئيس الجمهورية و​البابا فرنسيس​ والمسؤولين في الفاتيكان، على ضرورة تدعيم العلاقات وتطويرها وإعطائها مزيدًا من الزخم، هذا الجو يعكس تلك الإرادة".

وقد حضر حفل الإستقبال، البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ مع عدد كبير من الأساقفة المتواجدين معه في روما لزيارة العتبات المقدسة الدورية، بالإضافة إلى رئيس مجمع الكنائس الشرقية لدى الكرسي الرسولي المونسنيور ساندري، رؤساء الرهبانيات الشرقية والغربية، عدد كبير من ​السفراء العرب​ والأجانب وممثّلين عن الدولة الإيطالية.