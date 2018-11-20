حفل استقبال في السفارة اللبنانية في الفاتيكان لمناسبة الاستقلال

نوّه السفير اللبناني لدى الفاتيكان فريد الخازن، إلى "أنّني أعتقد أنّ للبنان محبّين كثر وللبنان علاقات تاريخية مميّزة مع العالم لاسيما مع الكرسي الرسولي، بمعنى انّنا لا نستطيع أن نقيسها بالمقاييس والعلاقات والمصالح الظرفية".
ولفت خلال حفل استقبال أقامته السفارة اللبنانية في الفاتيكان، لمناسبة عيد الاستقلال، إلى أنّ "هناك تأكيدًا من رئيس الجمهورية والبابا فرنسيس والمسؤولين في الفاتيكان، على ضرورة تدعيم العلاقات وتطويرها وإعطائها مزيدًا من الزخم، هذا الجو يعكس تلك الإرادة".
وقد حضر حفل الإستقبال، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع عدد كبير من الأساقفة المتواجدين معه في روما لزيارة العتبات المقدسة الدورية، بالإضافة إلى رئيس مجمع الكنائس الشرقية لدى الكرسي الرسولي المونسنيور ساندري، رؤساء الرهبانيات الشرقية والغربية، عدد كبير من السفراء العرب والأجانب وممثّلين عن الدولة الإيطالية.
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