المرابطون توزّع الحلوى في البقاع بمناسبة المولد النبوي الشريف

احتفل مجلس محافظة ​البقاع​ في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​، بمناسبة ​المولد النبوي​ الشريف في البقاع، حيث وزعوا الحلوى على اهالي المنطقة والمارين بهذه المناسبة المباركة. واعتبر المجلس ان هذا اليوم هو استشراف للمستقبل والعمل واخذ العبر من المسيرة النبوية الشريفة، والاستمرار في النضال والكفاح من اجل تحقيق اهدافنا الكبرى في نشر التسامح والحفاظ على الاخلاق على امتداد وطننا وجغرافية أمتنا والعالم.

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