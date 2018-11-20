بلدية ديرقانون النهر:العثورعلى خمس قنابل عنقودية غير منفجرة بحي الخلة

أعلنت بلدية ديرقانون النهر أنه " تم العثور صباحا في حي الخلة على خمس قنابل عنقودية غير منفجرة وسيعمل ​فوج الهندسة​ في ​الجيش اللبناني​ على تفجيرها".

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