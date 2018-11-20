التفتيش المركزي أصدر تطبيقا عبر الهاتف لتلقي الشكاوى من المواطن

أصدر ​التفتيش المركزي​ تطبيقا عملياً عبر ​الهاتف​ يتمكن من خلاله المواطن من ارسال شكوى مباشرة الى التفتيش مرفقة بالمستندات والصور المطلوبة دون التوجه الى مكان التفتيش وحكماً تسجّل في التفتيش وتجري متابعتها.

ويمكن الدخول الى Play store والضغط على Central inspection بعدها يتم الدخول الى ارسال الشكوى، هناك تظهر قائمة تتضمّن أسماء كل الوزارات والمديريات العامة والمصالح فيتم انتقاء المؤسسة التي نريد ان نشتكي عليها وندون الشكوى مرفقة بالمستندات ونرسلهم الى التفتيش.

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