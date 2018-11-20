مصادر النشرة: السوريان اللذان أوقفهما الأمن العام كانا يستقلان سيارتين غير شرعيتين

تعليقا على بيان ​المديرية العامة للأمن العام​، أكدت مصادر متابعة لملف عودة ​النازحين السوريين​، لـ"النشرة"، ان قرار اعادة المواطِنَين السوريَيْن الاثنين من قبل السلطات السورية إلى لبنان، موضوع البيان الآنف الذكر، قبل دخولهما الى ​الاراضي السورية​، يؤكد مما لا يقبل الشك، المبدأين الاساسيَيْن اللذين تعتمدهما ​الدولة اللبنانية​ في عودة النازحين السوريين الى بلادهم وهما عودة "طوعية وآمنة"، سيما وان المواطنَيْن السوريين الاثنين، وهما من عداد النازحين السوريين في لبنان، كانا سيوقفان من قبل السلطات السورية لاسباب تتعلق بحيازتهما سيارتين غير شرعيتين، وبالتالي كان سيتم استغلال هذه المسألة من قبل البعض للتشويش على آلية العودة.