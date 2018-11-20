تعرف على موعد انتهاء مهلة تظلمات تحديث بيانات بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، إن التوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2018 - والصادر بشأن فتح باب تظلمات تحديث بيانات البطاقات التموينية اعتبارًا منذ العاشر من نوفمبر الجاري لم يحدد موعد انتهاء المهلة إلا أن وزير التموين أعلن حذف جميع الكيانات الوهمية - في إشارةٍ إلى أصحاب البيانات الخاطئة من المقيدين بمنظومة الدعم - في الأول من يناير المقبل.

وأضاف مدكور - في تصريح لمصراوي - أنه يجب على كل المتظلمين تقديم طلبات خلال تلك الفترة، كما يجب على المتخلفين تحديث بيانات بطاقاتهم تجنبًا للحذف، لافتًا إلى أن من سيتعرضون للحذف من منظومة الدعم عقب الأول من يناير المقبل ستطبق عليهم كافة اشتراطات إصدار بطاقة تموينية جديدة في حال ثبوت أحقيتهم للدعم.

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