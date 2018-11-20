تيريزا ماي تؤكد: اتفاق الخروج " رائع" بالنسبة لإيرلندا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب ا):
أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الثلاثاء أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي " رائع" بالنسبة لإيرلندا الشمالية، على الرغم من معارضة الحزب الديمقراطي الوحدوي للاتفاق.
وكتبت ماي في صحيفة بلفاست تلجراف، الصحيفة الأبرز في إيرلندا الشمالية" مشروع الاتفاق الذي تم نشره الأسبوع الماضي يحمي الوظائف والكيانات الاقتصادية ويبقينا في أمان، وتحمى اتحادنا مع احترام نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجرى في 2016".
وأضافت أن اتفاق الخروج يضع" إيرلندا الشمالية في موقف رائع في المستقبل".
وتأتي مقالة ماي عقب رفض نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي العشرة دعم حكومة المحافظين ذات الأقلية في عدد من إجراءات التصويت غير الحاسمة في البرلمان أمس الاثنين.
ويتهم الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يدعم حكومة المحافظين في عمليات التصويت الرئيسية، ماي بانتهاك" أحد الاتفاقيات الأساسية" بين الحزبين.
وقال المتحدث باسم الحزب سامي ويلسون إن ماي خلفت وعدها بشأن التفاوض حول اتفاق بالنسبة للمملكة المتحدة بأكملها، وتجنب أي معاملة مختلفة لإيرلندا الشمالية.
وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" "الحزب أراد ارسال رسالة سياسية للحكومة مفاداها بأنه يجب أن تلتزم بجانبها من الاتفاق، وإلا لن نشعر إنه يتعين علينا الالتزام بجانبنا من الاتفاق".
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