إزالة التعديات الحاجبة لرؤية البحر على شواطئ الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بالتنسيق مع حي المنتزه ثان، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات التي تعيق رؤية البحر على الشواطئ والبلاجات.

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بإزالة التعديات التي تعيق رؤية البحر على الشواطئ وتخالف الشروط الواردة في عقود مستأجري الشواطئ.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الحملة أسفرت عن إزالة ملاهي وأسوار وغرف خشبية من شواطئ حي المنتزه.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة مستمرة خلال الأيام المقبلة لإزالة كافة المخالفات الغير مطابقة لكراسة الشروط وتحجب رؤية البحر.