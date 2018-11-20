بالصور.. الوادي الجديد تبدأ التوسع في مشروعات الصوب وإنتاج الأسمدة من المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، عن خطة المحافظة في التوسع بمشروعات الصوب الزراعية وإنتاج الأسمدة "الكومبوست" من مخلفات النخيل والمخلفات الزراعية.

ووجه الزملوط، خلال جولة تفقدية بمركز الداخلة، لمشروعات الصوب وفرم مخلفات النخيل بمركز الداخلة، تجميع المخلفات وجذوع وجريد النخيل فى مكان آمن، واتخاذ كافة الإجراءات لمده فترة إيجار الأراضي المقامة عليها المشروع، بهدف التوسع به وذلك وفق القواعد القانونية المتبعة.

أشار إلى، ضرورة التوسع فى تصنيعها كما طالب سيادته بتصنيع 3 ماكينات مماثله لمنحها لبعض الجمعيات لتشغيلها وسداد قيمتها بالتقسيط.

كما تفقد المحافظ، مشروعًا للصوب الزراعية خاص بالشباب بقرية الراشدة والمقام تحت إشراف من جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية بواقع 10 صوب زراعية.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة التوسع في مشروعات الشباب، وخاصة الصوب الزراعية لما تحققه من اكتفاء ذاتي في مختلف المنتجات الزراعية وكذلك للمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار.

وطالب المحافظ، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالراشدة، بتولي حفر بئر سطحي لري الصوب وعدم الاعتماد على مياه الشرب وبيع المنتجات بأقل من مثيلاتها بالأسواق وتنوع المحاصيل.

كما وجه المحافظ، بتبني الجمعيات تصنيع وإنتاج المواسير والمستلزمات الخاصة بإقامة الصوب الزراعية، وكذلك التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير قروض ومنح فترة سماح حتى 6 أشهر لقروض الشباب الخاصة بزراعة الصوب.