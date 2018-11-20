ننشر أسماء ورموز المرشحين للانتخابات التكميلية لـ 3 مقاعد نيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حصل "مصراوي" على أسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لشغل 3 مقاعد توفى نوابها في طامية في محافظة الفيوم، وزفتي بمحافظة الغربية، والعريش بمحافظة شمال سيناء.

وأسماء المترشحين في الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية محافظة الفيوم والذي تضمن 11 مرشحا بينهم 9 مستقلين واثنين عن الأحزاب السياسية وهم

- محمد عبد التواب محمد عبد الجليل، وشهرته محمد عبد التواب مرشح عن مستقبل وطن ويحمل رمز القلم.

- محمد فرغلي شعبان حسن وشهرته محمد فرغلي مرشح مستقل ويحمل رمز الأسد.

- محمود فخر الدين صبحي محمد، وشهرته بسام الصواف مرشح مستقل ويحمل رمز الكف.

- مجدي هلال عبد العزيز عزوز، وشهرته مجدي الشريف مرشح عن الحزب العربي للعدل والمساواة ويحمل حزب السلم.

- محمد رمضان عبد الستار عبد القادر وشهرته محمد رمضان مرشح مستقل ويحمل رمز الحصان.

- أسامة محجوب منصور محجوب مرشح مستقل ويحمل رمز السفينة

- وائل سيد محمد عثمان وشهرته وائل سيد صاوي مرشح مستقل ويحمل رمز الصقر

- إيهاب عبد الواحد محمد عبد العزيز وشهرته العندي مرشح مستقل ويحمل رمز المدفع

- جمعة أحمد حافظ باشا وشهرته جمعة حافظ الصياد مرشح مستقل ويحمل رمز ساعة اليد

- جمال أحمد عبد الحافظ وشهرته ناصر الصعيدي مرشح مستقل، ويحمل رمز السد العالي

- رمضان طه هواري مرسي وشهرته سمنه الهواري مرشح مستقل، ويحمل رمز طائرة هليكوبتر

وجاء أسماء المترشحين في الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بالدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتي محافظة الغربية والذي تضمن 14 مرشحًا بينهم 13 مستقل وواحد عن الأحزاب السياسية وهم :

- محمد محمد محمود أبورويشد وشهرته محمد فودة مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي الحصان

- أحمد فوده أحمد نصير وشهرته أحمد فوده نصير مرشح حزب مستقبل وطن، ورمزه الانتخابي القلم

- أبو العلا محمد عبد العزيز حبيب وشهرته أبو العلا حبيب مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي الكف

- أحمد يحيى عبد السلام يحيى وشهرته أحمد يحيى الجحش مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي الأسد

- طارق صلاح عبد الرحمن مندور وشهرته طارق صلاح مندور مرشح مستقل ورمزه الانتخابي ساعة اليد

- هيثم نبيل عبد المطلب عامر وشهرته هيثم نبيل مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي السفينة

- عبد المعبود على السيد علي شعلان وشهرته عبودة شعلان مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي المنبه.

- جمال عوض محمد الشهابي وشهرته جمال عوض الشهابي مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي المروحة

- محمد الحسيني محمد أبو الخير مرشح مستقل ورمزه الانتخابي الصقر

- صبري عبده على جاد وشهرته صبري جاد مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي التمساح

- محمد طلعت أحمد رمضان صالح وشهرته محمد طلعت المغربي مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي المدفع

- فرج عبد القادر أبو النجا الفقي وشهرته فرج الفقي مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي طائرة هليكوبتر

- طارق مصطفى محمد عبد الرازق وشهرته طارق مصطفى سراج الدين مرشح مستقل ورمزه الانتخابي غصن زيتون

- محمد هانئ محمد على أحمد شرف الدين وشهرته هاني شرف الدين مرشح مستقل ورمزه الانتخابي السهم

وأسماء المترشحين في الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها مركز قسم أول العريش محافظة شمال سيناء والذى تضمن 13 مرشحًا بينهم 10 مستقل و3 عن الأحزاب السياسية وهم :

- حسن عباس زكى محمود وشهرته حسن الحلواني مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي الأسد

- جمال خليل صالح حسين البنديري وشهرته جمال البنديري مرشح عن حزب حماة الوطن ورمزه الانتخابي الجرار الزراعي

- ممدوح عبد الله إبراهيم حسين أيوب وشهرته ممدوح أيوب مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي الكف.

- أحمد العايق سليمان حسن وشهرته أحمد العايق المطري مرشح عن حزب مصر المستقبل، ورمزه الانتخابي التمساح

- أمين الدين جوده أحمد جوده وشهرته أمين جوده مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي غصن الزيتون

- رفعت أحمد عوده عبد الله وشهرته رفعت أحمد عوده المحامي مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي عنقود العنب

- إسماعيل رمزي عباس صالح محمد وشهرته مرشح مستقل ورمزه الانتخابي المنبه

- عادل حسن على محسن وشهرته عادل محسن مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي الصقر

- علاء الدين محمد عايش مسلم عروج وشهرته علاء عايش عروج مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي الحصان

- فايق العبد حمدان الخليلي وشهرته المهندس فايق الخليلي مرشح عن الحزب العربي للعدل والمساوة ورمزه الانتخابي السلم

- محمد السيد سليمان على وشهرته محمد السيد الجغنه مرشح مستقل ورمزه الانتخابي الهدهد

- سامح عطا صبحي محمود مرشح مستقل ورمزه الانتخابي الشمعة

- أحمد سعد العبد أيوب وشهرته أحمد سعد أيوب مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي لؤلؤة

وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للمرشحين بالتنازل عن الترشح خلال يوم الأربعاء فقط 28 نوفمبر، ومن ثم نشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية الإثنين 3 ديسمبر.

وكشفت رئيس الهيئة في وقت سابق، عن أن فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الخارج تبدأ الخميس 13 ديسمبر، وتبدأ الانتخابات بالخارج يومي 14 و15 ديسمبر.

وتستأنف الدعاية الانتخابية لانتخابات الداخل يوم الأحد 16 ديسمبر المقبل عقب انتهاء التصويت بالخارج، على أن تبدأ فترة الصمت يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وتعقد الانتخابات بالداخل يومي الأربعاء والخميس 19 و20 ديسمبر.