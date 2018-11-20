بالصور.. محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولوران ديبوك مدير المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، بالإضافة إلى المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية.

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم بأن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة غير الشرعية يعد نموذجًا للتكاتف الذي تعيشه مصر الجديدة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، بجانب أنها لا تحوي أي معسكر للاجئين باعتبارهم من الضيوف.

وأكد أحمد إبراهيم، أن إعلان الرئيس السيسي مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019، يعكس اهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل مع دول العالم والانفتاح على إفريقيا بزيادة التقارب والتلاقي بين الشعوب مما يساهم بدوره في فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والاستثمارات، وهو الذي يتوازى مع توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة لتسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياه كريمة لشبابنا سواءً من خلال توفير فرص العمل أو السكن الملائم أو المنشآت والبرامج اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بإعتبار أن الشباب هم ركيزة التنمية فى الحاضر والمستقبل.

وقالت السفيرة نائلة جبر، إن ورشة عمل مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضم حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين فى الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجارى عن الإطار القانونى لهذه الظاهرة حيث أن هذه الدورات تسهم فى تحديد خطة العمل والإستراتيجية التى تم وضعها لمكافحة ذلك ، موضحة بأن مصر تواجه هذه الجرائم مع إحترام حقوق الإنسان وهو ما قوبل بإشادة كبيرة من منختلف المنظمات الدولية ، كما قدمت مصر تجربتها الرائدة للدول الإفريقية والعربية والنامية.

وأضافت جبر أن الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتضم 26 وزارة وهيئة، حيث استطاعت وضع مجموعة من القوانين منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون 82 لسنة 2016، وهو كان القانون الأول من نوعه فى المنطقة لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية.