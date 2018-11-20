عضو "اقتصادية النواب" يطالب باستدعاء 3 وزراء لمناقشة نقص المحاصيل الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

طالب عدد من أعضاء الجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باستدعاء وزراء الزراعة، الري، التموين، ومسئول شركة الريف المصري؛ لمناقشة تأمين مصر ضد مخاطر نقص المحاصيل الزراعية أو التعديات على الأراضي الزراعية، عقب قرار رئيس الوزراء، بتشيكل لجنة من الوزارات الثلاث المعنية بالأمن الغذائي لتوفير السلع الاستراتيجية.

وقال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لـمصراوي، الثلاثاء، إن اللجنة تسعى للاطلاع على الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل اللجنة بغرض تحقيق السلم والأمن المجتمعي.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن قضية الأمن الغذائي طُرحت في أدوارالانعقاد السابقة، وننتظر تحديد موعد للمناقشة في اللجنة في هذا الدور.