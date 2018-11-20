"مش هدبح استني جوزي".. تفاصيل ذبح عامل على يد جزار عين الصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث ومحمود السعيد:

استشاط أحمد محمد، جزار، غضبًا عندما اعتدى عليه جاره إبراهيم شعراوي بالسبّ والقذف أمام زبائنه، فبادله السباب مطالبًا إياه بالابتعاد "دا محل أكل عيش"، لكن الأخير لم يرتدع فألقى عليه "ماء نار" محاولًا إحراقه.

رأى طارق محمد، شقيق الجزار، ما حدث لأخيه، فاستل "كزلك" بجانبه، وانقض طعنًا على إبراهيم شعراوي، صاحب محل بلياردو وشقيقه "علي" بمساعدة عاملين في المحل، ما أسفر عن مقتل الأخير وإصابة شقيقه بجروح متعددة.

"مصراوي" تواجد بمساكن عين الصيرة بمصر القديمة، حيث خيم الحزن على الوجوه، إثر المشاجرة التي وقعت عصر الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل صاحب محل بلياردو وإصابة شقيقه بطعنات متعددة، وإصابة جزارين وآخرين بحروق شديدة بسبب "ماء النار".

بعد صلاة الجمعة، اتجه إبراهيم شعراوي، لـ"فرم كيلو لحمة" لدى الجزار، فوبخه شقيقه "متفرمش لحمة عند الناس دي" موجهًا السباب للجزار وشقيقه، فبادله الأخير السباب أسفر عن مغادرتهما، يروي "سليمان. ا" أحد شهود العيان على الواقعة.

بعد دقائق، عاد صاحب محل البلياردو وشقيقه يحملان جركن "ماء نار" وقاما بمهاجمة الجزار وعماله، فأصيبوا بحروق متعددة، ما دفعهم لمهاجمتهم بأسلحة بيضاء، فقتلا صاحب محل البلياردو وأصيب شقيقه وأحد المارة أصيب بالعمى جراء مياه النار.

أجمع الجيران على سوء سلوك القتيل وشقيقه "ناس بتوع مشاكل"، وأضافوا أن المجني عليهم دائمًا ما كانوا يوجهون السباب للجزار وأشقائه، فمنزلهم ومحل "البلايستيشن" يقع في الجهة المقابلة لمحل الجزارة.

يتذكر "سليمان" أنه في عيد الأضحى قبل الماضي، نشبت مشاجرة كبيرة بين الطرفين، إذ توجه صاحب محل البلياردو (المجني عليه) إلى منزل الجزار ليذبح "أضحية العيد" لكنه لم يكن متواجدا في منزله، فطالب زوجته بذبح الأضحية: "تعالي ادبحي انتي، هما ٣ خرفان مش هياخدوا وقت" إلا أنها رفضت: "مش هدبح استنى جوزي".

وأشار الشاهد إلى أن المجني عليه غضب من ردّ زوجة الجزار، واعتدى عليها بالسب والركل في البطن، فأصيبت بنزيف حاد. بعدما علم الجزار بما حدث لزوجته توجه الجزار لمنزل العامل، ونشبت بينهما مشاجرة بالأسلحة البيضاء، انتهت بتدخل كبار المنطقة، وتمكنوا من إنهاء الخلافات بين الطرفين، وعادت الأمور لطبيعتها.

وقالت زوجة الجزار المتهم بالقتل إن زوجها وشقيقه كانا يدافعان عن أنفسهما داخل المحل: "احنا مش بتوع مشاكل"، موضحة أن النيابة عرضتهما على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات.

وتشير الزوجة في حديثها لـ"مصراوي" إلى أنها عرضت منزلها ومحل الجزارة للبيع، عقب الحادث، قائلة "دي ناس بتوع مشاكل ومش هنلاقي حد يحمينا"، متمنية أن يحصل زوجها على حكم مخفف، إذ كان يدافع عن نفسه، على حد قولها.

وعلى الجهة الأخرى من مكان المعركة كان "سيد. م" يجلس منزويًا في أحد أركان منزله المتواضع وبجانبه شقيقته تضع له "المراهم والكريمات" بعد إصابته من عمله "مبقتش أشوف من ساعة الحادثة".

وأمرت نيابة مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، بحبس جزارين واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل صاحب محل بلياردو وإصابة شقيقه بطعنات أثناء مشاجرة بينهم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بعرض الجزارين على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات.