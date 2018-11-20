ضبط هند وزوجها أثناء بيعهما مشغولات ذهبيه مسروقة بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، مسجلين خطر وزوجة أحدهما، لقيامهم بسرقة مشغولات وبيعها بثمن بخس في الجمالية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم مفادها قيام شخصان بعرض بعض المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما "عبد القادر. م" 25 سنة، عامل، وزوجته "هند. م" 25 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية عبارة (3 كوليه، 6 خاتم ألماس، 2 غويشة، أنسيال، 2 دبله، ساعة يد، ونظارة شمسية، وساعة يد).

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتحصلهما عليها من "أحمد. م" 33سنة، عامل شقيق الأول وزوج الثانية " و (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 2721 فئة " ج " والمطلوب التنفيذ عليه في 11 حكم حبس جزئي؛ بقصد التصرف فيها بالبيع وأضافا بعلمهما بان المضبوطات من متحصلات وقاعة سرقة.

أمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها واعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن "نجلاء. ع" 39 سنة، ربة منزل ومقيمة شارع ترعة السماعله ـ فاقوس - شرقية بأسلوب " التسلق "

باستدعاء المجني عليه تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة وقررت بقيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة قيد برقم 5429 لسنة 2018م جنح فاقوس - شرقية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارِ تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.