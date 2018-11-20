بروف محمد جلال: أمامنا 20 يوماً للرد على (كاس)



قال البروف محمد جلال نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم للشؤون القانونية أن اتحاده أمامه 20 يوماً للرد بالقبول أو الرفض على إستفسار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بشأن استئناف المريخ ضد قرار لجنة الاستئنافات التي أيدت قرار لجنة المسابقات برفض شكوى النادي ضد مشاركة لاعب مريخ الفاشر هشام جنية في مباراة الفريقين التي جرت الموسم الماضي في الأسبوع الأخير للدوري الممتاز وأن كل الخيارات مفتوحة للتقاضي أمام المحكمة الرياضية الدولية.



وأكد جلال بحسب صحيفة قوون خلال تصريحات إذاعية لـ(هلا 96) أن مشاركة الأجانب والمجنسين مفتوحة في منافسة كأس السودان، مشيراً إلى أن التحقيق متواصل في اتهامات نصر الدين حميدتي لمدير مكتب شداد ولا تهاون في قضايا الفساد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)