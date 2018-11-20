تحكيم أوغندي للهلال وجيش زنزبار

أسندت لجنة الحكام بالكاف، إدارة مباراة الهلال والجيش الزنزباري والتي تقام يوم 27 نوفمبر الحالي في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا لطاقم تحكيم أوغندي بقيادة حكم الساحة اليكس موهابي، عيسى ماسيمبي مساعد أول، بيلاكوا موسى مساعد ثاني، شلانجت علي صابيلا مراقباً والرواندوي ارون مقيماً للحكام.

وحصل موهابي البالغ من العمر 34 عاماً بحسب صحيفة قوون على الشارة الدولية 2013، فيما يدير لقاء الإياب طاقم تحكيم من جنوب السودان بقيادة والير مايكل جميس، قاسم دحية مساعد أول وطه أحمد عبد الله متوكل مساعد ثاني، كليستو سامون مراقباً وعمر بن حسيني من الرأس الأخضر مقيماً للحكام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)