العازف المثير للجدل نيجيري: ما أتقاضاه في (3) أيام يفوق راتب أكبر موظف في السودان

كشف العازف المعروف (نيجيري) خلال مقطع فيديو متداول عن تفوقه في الدراسة عندما كان طالباً، وزاد على ذلك بأنه كان من أوائل مدرسته، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما يتقاضاه الآن أكبر موظف سوداني في الشهر يمكن أن يحصل عليه هو في ظرف ثلاثة أيام أو أسبوع.

واشتهر العازف الشهير نيجيري بإسم أسطورة (الزنق) نسبة للصولات التي يقوم بتركيبها على جهازه والتي أثارت جدلاً واسعة وجعلته عُرضة للانتقادات التي رفضها.

وقال نيجيري بحسب المجهر الصادرة يوم الجمعة رداً على الحملة التي يشنها الناس ضده: (البعض يقول إن الموسيقى التي أقدمها هابطة، لكن أنا لست فناناً بل عازفاً ولا يمكن أن أجبر فناناً على ترديد أغنيات معينة).

وعن عودته للدراسة بإعتبار أنه كان متفوقاً أكاديمياً قال “نيجيري” إنه يرفض العودة للدراسة حتى لو كانت في مجال الطب، وبرر ذلك بسبب الظروف التي يمر بها الأطباء من دفعته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)