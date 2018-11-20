(ندى القلعة) لـ(هيثم عباس): قلبي صافي تجاهك.. والعفو والعافية

قالت الفنانة ندى القلعة إنها لا تحمل في الوقت الحالي لـ”هيثم عباس” سوى كل إحترام وتقدير كبير، مشيرة إلى أن قلبها صافي جداً تجاهه، وخاطبته بقولها: “العفو والعافية.. لو أنا غلطت في حقك سامحني.. ولو أنت غلطت في حقي أنا مسامحاك”.
وأوضحت “ندى” بحسب صحيفة (المجهر) يوم الثلاثاء أن ما بينها وهيثم عباس عُشرة من الاحترام والتقدير والتعاون المشترك، استمر لمدة (18) عاماً، مبينة أن الخلافات الفنية لا تعني بأي حال من الأحوال أن تمتد لتؤثر على ما نما بينهما من أواصر اجتماعية.
وكانت خلافات دبت بين الاثنين، إثر ترديد الفنان “شكر الله عز الدين” أغنية (نوبية) عبر قناة سودانية 24 في برنامج المايسترو رمضان الماضي، وتطور الأمر إلى إيقاف تعاملهما الفني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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