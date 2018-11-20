المحكمة تردع أمرأتين أجنبيتين أدينتا بترويج الحبوب المخدرة

أوقعت محكمة النظام العام عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في مواجهة امرأتين أجنبيتين تمت إدانتهما بترويج الحبوب المخدرة كما تدفع المتهمتين غرامة وقدرها 5 ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر وتسري الأحكام بالتتابع، حيث ضبط بحوزتهما عدد 10حبات ترامادول المخدرة.

وتعود التفاصيل الكاملة بحسب جريدة الدار لهذه القضية عندما تحصلت شرطة المكافحة على معلومة تفيد بأن المتهمتين تقوما بترويج المخدرات وبعد رصد ومتابعة والدخول معهما في مبايعة وهمية ضبط بحوزتهما شريط حبوب الترامادول فتم القبض عليهما واقتيادهما وبعد اكتمال كافة التحريات بواسطة النيابة المختصة حول البلاغ للمحكمة ووضع الملف أمام القاضي جامع علي حيث تم سماع الحيثيات وصدر القرار أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)