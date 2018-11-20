شاب يقوم بنزغ أغطية ضريح بمقابر حلة حمد

تابعت الدار محاكمة شاب بمحكمة جنايات بحري برئاسة مولانا محمد صلاح وذلك على إثر قيام الشاكي بتدوين بلاغ في مواجهة شاب قام بنزع الرايات وأقمشة من ضريح لأحد الشيوخ بمقابر حلة حمد في وقت سابق ليتم إسترداده منه وبعد مضي فترة قام بنزع الأقمشة من الضريح مما حدى بأحد أقارب الشيخ المتوفي تدوين بلاغ في مواجهة المتهم.

وبحسب جريدة الدار أنكر الشاب أخذ الأقمشة في الإجراءات الأخيرة إلا أن شاهد الاتهام أكد على رؤيته للمتهم وهو يقوم بأخذ الأقمشة المغطي بها الضريح وكسر طبلة باب الضريح لتصدر المحكمة حكماً في مواهته بالغرامة مائة جنيه بالعدم السجن لمة يوم ودفع قيمة الأقمشة ألف وستمائة جنيه تحصل بالطريق المدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)