استشهاد فتى من القدس

الخليج 365 | فريق التحرير استُشهد الفتى عبد الرحمن علي أبو جمل من جبل المكبر في القدس، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي. وكان أبو جمل يتلقى العلاج في مستشفى "شعاريه تصيدق"، وقد وُصفت إصابته بأنها خطيرة، بعد أن نفذ عملية طعن داخل مركزٍ لشرطة الاحتلال أدت لإصابة شرطيين. وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد، واعتقلت والديه وشقيقه وشقيقته.

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