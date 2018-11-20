270 طفلاً في سجون الاحتلال

الخليج 365 | فريق التحرير

أكد نادي الأسير، الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 270 طفلاً في معتقلي "مجدو" و"عوفر"، إضافة إلى جزءٍ آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة.

وأفاد النادي في تقرير أعده بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يُوافق اليوم بأن قوات الاحتلال اعتقلت 908 أطفال فلسطينيين منذ بداية عام 2018، مبينًا أن الاعتقال يتم غالبًا في وقت متأخر من الليل بطريقة وحشية، قبل نقلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق وتركهم دون طعام أو شراب، أو الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتوجيه شتائم بذيئة لهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط، ثم إصدار الأحكام غيابيًا، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية.

وأضاف أن الانتهاكات لحقوق الأطفال الأسرى تتواصل خلال احتجازهم، ومنها الحرمان من استكمال الدراسة، وحرمان قسمٍ منهم من زيارة العالة، أو الحصول على علاج مناسب لمن يعاني من أمراض تحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية حثيثة. ومن أبرز هذه الحالات قضية الطفل حسان التميمي الذي فقد بصره خلال اعتقاله بسبب إهمال حاجته لرعاية خاصة.

وأشار نادي الأسير إلى أن قضية الأسرى شهدت منذ سنة 2015 عدة تحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين التي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.