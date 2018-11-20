كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثائق تكشف شبكة الاتصالات الخاصة بداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف فريق آر تي في العراق من خلال وثائق سرية أن قياديين في "داعش" استخدموا في اتصالاتهم أرقاما هاتفية غريبة، لا تعرف الشركة المزودة للخدمة الخاصة بها.
كما وثقت عدسة آرتي الشيفرات التي استخدمها التنظيم في اتصالاته، فضلا عن وثيقة مهمة تتعلق باتفاق بين "داعش" وشركات الاتصال المحلية في العراق.
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