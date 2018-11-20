كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مدير الإعلام بجامعة عدن يستقيل من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال مدير دائرة الإعلام بجامعة عدن الزميل نشوان العثماني من منصبه، اليوم الثلاثاء.

وقال العثماني، إنه استقال على خلفية خلاف مع رئيس الجامعة.

وأوضح العثماني سبب الاستقالة بالقول “مضت أربعة أشهر منذ تعييني مديرًا عامًا لإعلام جامعة عدن".

قدمت مصفوفةً بما يفترض أن تكون عليه الإدارة، غير أنه لم يتم الاستجابة لها. لم ألحظ اهتمامًا إلا في تغطية الجانب الخبري لتحركات قيادة الجامعة.

التقيت قبل قليل السيد رئيس الجامعة في كلية الطب، وكان غاضبًا مما ليس لي به علاقة. حاولت التوضيح، لكنه لم يجدِ، واشتد الحديث. وضعت يدي على صدري وقلت له: “بكل الحب قبلتُ التعيين، وبكل الحب أستقيل.”