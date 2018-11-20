كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنون يلحقون أضرارا بمتنزه قيد الإنشاء شمال نابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم مجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، على هدم أجزاء من غرفة وإلحاق أضرار بمحتويات متنزه قيد الإنشاء على طريق نابلس جنين شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس- فى تصريح صحفى اليوم- "إن مستوطنين ألحقوا أضرارا بمتنزه قيد الإنشاء يعود للمواطن أحمد فرعونية، وهو مقام على أرض تابعة لقرية برقة على الطريق الواصل بين نابلس وجنين".

وأوضح دغلس أن المستوطنين هدموا أجزاء من غرفة وحطموا بعض المعدات والأثاث فى المتنزه.