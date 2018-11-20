كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة أمريكية تصف فكرة "الجيش الأوروبي" بـ"المسخرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية من فكرة "الجيش الأوروبي"، خلال لقاء تلفزيوني جمع كلا من ستيف هيلتون وستوار فارني، للحديث عن فكرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

الحوار التلفزيوني وصف فكرة الرئيس الفرنسي بإنشاء جيش أوروبي موحد، بـ"المسخرة".

حيث تحدثا عن عدم رضى السياسيين الأوروبيين والرئيس الفرنسي عن مسار الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة دونالد ترامب، الذي أطلق عبارة "أمريكا أولا".

ووصف المحاوران بأن أوروبا لن تتمكن من حماية أمنها دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فارني: "ليس من الممكن تصور بأن تنشئ أوروبا جيشا قادر على حماية أراضيها دون مساعدة أمريكية".

وبحسب هيلتون، فإن الرئيس الفرنسي من وراء هذا الاقتراح يرغب بزيادة شعبيته السياسية في محاولة لإرضاء الفرنسيين.

فكرة الجيش الأوروبي

قدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقتراحا بإنشاء "جيش أوروبي" شامل، حيث تواجه دول الاتحاد الأوروبي العديد من المشاكل الداخلية والخارجية، وتحتاج لحماية نفسها.

ووصف الرئيس الفرنسي بأن هذه المخاطر هي من قبل كل من الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاقتراح بمثابة هجوم، وأضاف بأن أوروبا عليها بأن تدفع حصتها في حلف "الناتو"، أولا والذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة.

من جهته شكك الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في إمكانية إنشاء جيش أوروبي موحد، وأضاف بأنه لا يمكن تصور إمكانية الدفاع عن أوروبا دون تدخل أمريكي، والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يحل محل "الناتو".