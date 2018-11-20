كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. "حافظ الأسد" يتجول في حارات دمشق القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر حافظ الأسد نجل الرئيس السوري بشار الأسد، في مدينة دمشق القديمة، حيث اجتمع حوله عدد من الأهالي والسكان وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي السورية، صورا يظهر فيها نجل الرئيس السوري، وهو بين عدد من أهالي دمشق القديمة حيث التقط الأهالي معه الصور التذكارية.

وظهر نجل الرئيس السوري، في وقت سابق بمقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف في الدور داخل إحدى الدوائر الحكومية الرسمية.

وأظهر المقطع نجل الرئيس الأسد وهو يطلب من الموظفين استخراج وثيقة "إخراج قيد مدني" من مديرية الأحوال الشخصية من أجل التسجيل في الجامعة وذلك بعد تخرجه من المدرسة الثانوية.