خمس نقابات تعلق إضراب أصحاب البدلة البيضاء..وأطباء القطاع العام يستمرون في “أسبوع الغضب”

بعد يوم من انطلاق “أسبوغ غضب الأطباء”، والذي حدد ثلاثة أيام من الإضراب مع ارتداء البدلات السوداء، أعلنت خمس نقابات طبية عدم مشاركتها في الإضراب.

وأصدرت خمس نقابات، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، بلاغا تؤكد فيه استئناف المنتسبين إليها للعمل بشكل طبيعي، واستئناف الحوار مع الحكومة، حول النقاط الخلافية في الملف الاجتماعي.

وتفاعلا مع بلاغ النقابات الخمس، قالت مصادر من وزارة الصحة إن النقابات الخمس عبرت في بلاغها عن تعليق الإضراب، معتبرة أنه بعد هذا البلاغ، لم تبق سوى نقابة واحدة “محدودة التمثيلية” هي التي تدعو إلى الاستمرار في الإضراب.

غير أن النقابات الموقعة على البلاغ الأخير، لا تضم سوى نقابات أطباء القطاع الخاص، وجمعية أرباب المصحات الخاصة، في وقت لا زالت نقابة أطباء القطاع العام تتشبث بشل الحركة في المستشفيات العمومية، لثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن قطاع الصحة، يعرف منذ مدة سلسلة إضرابات واحتجاجات للأطباء والممرضين، وصلت حد تقديم المئات من الأطباء لاستقالتهم من العمل في القطاع العام، في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه توصل بملف مطالب الأطباء، ويدرسه.