الرجاء يرفع من أهبة الاستعدادات..تجمع مغلق قبل نهائي كأس “الكاف”

ارتأى خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي، برمجة تجمع إعدادي مغلق لثلاثة أيام قبل مباراة ذهاب نهائي كاس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي تضع المجموعة في مواجهة قوية أمام فيتا كلوب.

الرجاء الرياضي، اختار مدينة الجديدة، للتركيز قبل ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والذي سيقام، الأحد المقبل، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، وأمام حضور أزيد من 40 ألف مناصراً، على أن يقام لقاء الإياب بالكونغو.

ويراهن ممثل الكرة الوطنية بالمسابقة القارية، على تحقيق نتيجة مريحة على أرضية ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، قبل السفر لملاقاة فيتا كلوب، الذي واحداً من أقوى وأبرز أندية القارة السمراء.

تجدر الإشارة، إلى أن الرجاء الرياضي سيخوض لقاءه مكتمل الصفوف، في انتظار تأكيد إمكانية لحاق الدولي الليبي سند الورفلي، الذي تعرض لإصابة خلال التجمع الإعدادي الأخير رفقة منتخب بلاده.