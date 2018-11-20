المفتشية العامة لوزارة الداخلية تتوصل بـ4294 شكاية خلال 2018

توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، بما مجموعه 4294 شكاية وملتمس، مقابل 4034 خلال سنة 2017.

وقالت تقرير للوزارة، بأن بعد خصم عدد من الشكايات المكررة وغير الواضحة وعددها 310 شكاية، وجهت مصالح وزارة الداخلية 3984 شكاية للجهات المعنية وصاحبة الإختصاص.

وتم توجيه 130 شكاية إلى الوكيل العام للماك لدى محكمة النقض، و109 شكاية لمختلف الوزارات والمؤسسات، ثم 77 شكاية للمديرية العامة للأمن الوطني و44 شكاية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و11 شكاية لوزارة العادل.

بينما يتعلق الجزء الأكبر من الشكايات (3525 شكاية)، اختصاصات مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية، وتمت إحالتها على الجهات المختصة للبحث والتحري في شأنها، وموافاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بعناصر الجواب بشأنها.